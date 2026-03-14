ドイツと日本といえば国土面積がほぼ同じ、VWやトヨタを筆頭に製造業が盛んで、勤勉な国民性など共通点が多いです。そして、まさかの「若者のビール離れ」まで同じ状況だと分かりました。両国のビール文化は、このまま衰退の一途をたどるのでしょうか？ショッキングなランキングも確認しつつ、それでも両国のビール業界に「希望の光」はないのか、探ります。（ドイツ人ジャーナリスト志村ユリア）16歳からビールを飲めるドイツ