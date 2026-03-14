3月14日、池袋駅直結の超高層複合ビル「IT tower TOKYO」の2〜4階に「ビックカメラ池袋西口 IT tower店」がオープンする。オープンに先立ち、3月12日にメディア向け内覧会が開催され、小野雅彦店長が各フロアのコンセプトや狙いを語った。●ターゲットは大学生を含む20〜30代ビックカメラ池袋西口 IT tower店は、“商品やサービスを体験しながら、自分らしい「暮らし」や「発見」が見つかる場所“をコンセプトとした、ビックカ