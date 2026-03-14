【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月14日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 &TEAM「桜色Yell」SixTONES「一秒」ゆず「サヨナラバス」「心音」「Rebellion」※アーティスト名五十音順 ■ゆずの最新ニュースを深堀り 『with MUSIC』は、この日の放送が最終回。2024年3月から始まり、多くのアーティストを迎