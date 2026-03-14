■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週続落、一時5万1000円台 2.WTI急騰、1バレル120ドル迫る場面も 3.一気にリスクオフ、週明け大波乱の展開 4.中東情勢巡る情報錯綜、荒い値動き続く 5.任天堂が物色人気、「ぽこポケ」ヒット ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1801円(3.2％)安の5万3819円と、2週連続で下落した。 今週は週明け早々、大波乱の地合いとなった。米イラン軍事