米国とイスラエルによるイラン空爆以降、中東で戦火が拡大して長期化し、韓国の産業界が「超緊張」状態、と韓国紙が報じた。中東産石油の供給やドル高によって実体経済が大きな影響を受けるためで、主要産業の自動車、石油化学、半導体、家電には動揺が走っている。ハンギョレ新聞によると、米国のトランプ政権による高率の品目別関税の影響から脱し、今年の業績回復を期待していた自動車業界は、代替市場として力を注いでいた中東