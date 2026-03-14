お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）と山本浩司（46）が12日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜後7・58）に出演。山本が関にブチギレられたことを振り返った。ゲストで出演した2人。スタジオトークで「中華料理店で大ゲンカ!?」として山本が「仕事帰りに車に乗っていて“ラーメン屋さんに今から行こう”ってなった」と2人でラーメンを食べに行ったことを切り出した。ラーメン店に到着すると、運転して