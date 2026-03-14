「マインクラフト」を操作する福井工業大の川上祥代准教授＝2026年2月4日、福井市難解とされがちな原子力の政策や課題について若者にも興味を持ってもらおうと、福井工業大工学部原子力技術応用工学科の川上祥代准教授（42）が人気ゲーム「マインクラフト（マイクラ）」を活用した原子力の教育研究に取り組んでいる。主に大学生以下の無関心層を対象とし「楽しく正しく学んでほしい」と呼びかけている。（共同通信＝山田祐太）