開幕まであと2週間をきった日本プロ野球。13日にはオープン戦3試合が行われました。ロッテは本拠地・ZOZOマリンで開幕カードの相手である西武と対戦。先発マウンドにあがったドラフト2位ルーキー・毛利海大投手が4回2失点とするも、ロッテ打線が中盤以降反撃を見せます。「1番・ライト」でスタメン出場した藤原恭大選手は、4打数4安打2打点の躍動。「6番・センター」の郄部瑛斗選手も四球で出塁すると、足を生かしたプレーで