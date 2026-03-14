松坂大輔（本紙評論家）の投球を初めて見たのは1998年（平10）の選抜大会前の甲子園練習だった。明徳義塾の前が横浜の練習でな。一塁側のブルペンでの投球練習を、真横でネット越しに見て「これはええピッチャーや。凄いのがおるな」と感心した。特に印象に残ったのは彼のスライダーだった。春は準々決勝でPL学園に1点差の逆転負け。勝っていたら横浜戦だった。高知では藤川球児（阪神監督）、そして全国では松坂を打たないと