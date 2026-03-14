若者の“クルマ離れ”が進んでいますが、維持費が安く、サイズもコンパクトな新しい乗り物が間もなく登場します。元トヨタ自動車のエンジニアが作ったという車を取材しました。 【写真を見る】車検不要･エアコン完備の｢1人乗りEV｣ 1台約170万円 超コンパクトで維持費も安い 元トヨタ自動車のエンジニアらが開発 車といえば定員は、普通4人から5人。しかし国の調査では、実際乗っているのは平均1.3人。ほとんどの車は「一人乗り」