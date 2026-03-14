●試合時間に重なった『有働Times』が高数値 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)開幕の熱狂が、テレビへの“視線”を大きく動かしたREVISIOが発表した、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(3月2日〜8日)では、日本戦と時間が重なった報道番組が上位に浮上した。WBC東京プールが開催された東京ドーム○中東情勢も報道番組への関心高めるこの週は、WBC開幕の興奮がランキングを大き