「キャンプに向けて去年から取り組んできたことは着実に形になっています」。ロッテの田中晴也は、ここまで取り組んできたことに一定の手応えをつかんでいる。昨季は13試合・76回1/3を投げて、3勝5敗、77奪三振、防御率2.48の成績を残した田中晴は、シーズン終了後にZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習では「秋季練習はとにかくクイックに課題を置いていこうと思うので、クイックのタイム、球威、コントロールというと