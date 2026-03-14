チェコリーグの「ドラツィ・ブルノ」…荻野貴司が所属感動は終わらない。チェコ共和国の野球リーグに所属する「ドラツィ・ブルノ」は13日、球団公式X（旧ツイッター）を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組が開催された日本への感謝を改めて綴っている。この日に投稿されたもので「ARIGATO, Tokyo Dome」と記され、その下に短い英文で感謝の言葉が並んでいた。さらに、日本語で「ありがとう、東