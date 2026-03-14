【モデルプレス＝2026/03/14】舞台「るつぼ The Crucible」に出演する女優の瀧七海（たき・ななみ／20）にインタビュー。話題作への出演が続く彼女に、アビゲイル役に懸ける情熱や、共演者との心温まるエピソード、そして20代を迎えた今の心境を聞いた。【写真】54歳アイドル主演舞台に出演するキャストたち◆瀧七海、難役アビゲイルへの挑戦―舞台「るつぼ The Crucible」への出演が決まった時のお気持ちはいかがでしたか？瀧：嬉