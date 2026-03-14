インフルエンザによる孫のクラスの学級閉鎖中、「暇だから」と遊びに来ようとするお嫁さん。万が一の感染が怖いけど、「来ないで」とは角が立ちそうで言いにくい……。関係性を壊さずに、お互いを守るための上手な断り方とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 お嫁さんからの突然の訪問予告 私には、離れて暮らす小学4年生の孫がいます。 ある日のこと。お嫁さんから、クラスでインフルエンザが流行り、学級閉鎖になっ