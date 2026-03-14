高級車メーカーの公式インスタグラムが公開男子バレー日本代表としてパリ五輪に出場した西田有志（大阪ブルテオン）が、高級車と並んだ姿に熱い視線が注がれている。真っ赤な車体に、ネット上では驚きと羨望の声が相次いだ。サングラスを額に上げ、黒ジャケットにスラックスで現れた西田。その隣に停まっていたのは、イギリスの高級自動車メーカー「アストンマーティン」の赤い一台だ。24年に同メーカーのディーラー・アンバサ