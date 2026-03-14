推し活グッズや手帳、ノートのコラージュ、スマホケースや小物のカスタマイズなど、アイデア次第でさまざまな楽しみ方ができるシール。可愛いデザインのシールを見つけると、ついコレクションしたくなるという人も多いのでは？ そこで今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんが【セリア】で見つけた可愛いシールと、保管や持ち運びに便利なグッズをご紹介します。 可愛いの大渋滞！