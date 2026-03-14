94万回以上視聴され2.2万件の「いいね」を獲得しているのは、妊娠している猫を保護した方の投稿。思い切った行動には、視聴者から「素敵な方の家族になってよかったです！」「安心して子供を生むことができて良かったです」と称賛のコメントが届いています。 【動画：『妊娠している猫』が突然庭に現れて…保護した結果→涙あふれる『3か月間の記録』】 ある日突然現れた猫 Instagramアカウント「risa」さんが投稿したのは、あ