今日14日(土)の花粉の飛散量は、鹿児島、福岡、広島、新潟は「多い」、高知は「非常に多い」レベルとなるでしょう。大阪や名古屋、東京、金沢、仙台では「極めて多い」飛散となりそうです。マスクやメガネなどで万全の対策を。西日本ではスギ花粉はもう少しでピークを越えますが、東日本ではもう少しピークが続くでしょう。今日14日(土)も広く花粉が大量飛散今日14日(土)は日中は晴れて、昨日13日より気温の上がる所が多いでしょう