女優の橋本環奈（27）が主演するフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク」が苦戦している。3月9日に放送された第9回の平均世帯視聴率は4.8％（関東地区＝ビデオリサーチ調べ、以下同）と、ワースト記録を更新した。初回も8.1％と決して高くない数字だったが、ついに5％を割り込む危険水域という“惨敗”ぶりだ。【もっと読む】売れっ子だから稼いで当然？ 永野芽郁&橋本環奈「同い年女優」超億ション報道を比較どうにも振るわな