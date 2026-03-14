ＴＢＳの人気アナウンサーがインスタグラムを開設し、早くも反響を呼んでいる。その人物とは、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）などに出演する南波雅俊アナ。昨年１２月に発表された好きな男性アナウンサーランキング２０２５でも１位に輝いた人気者だ。同局の熊崎風斗アナが自身のインスタグラムで「先日ひるおびでイタリアンレストランを取材した際に放送でチラッと使われた写真。『ミラノでジェラートｗｉｔｈ