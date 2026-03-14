アイドルグループ・超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）の坂井仁香が、14日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）に出演する。お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二とともに「日本全国 道の駅伝」に挑戦する。【番組カット】さいころを抱えて…笑顔全開な重岡大毅企画「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上高1位を回答権3回以内に当て、「道の