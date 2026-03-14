実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #46』が3月13日に配信された。番組では「海外進出の秘訣」について議論した。【映像】西野亮廣が「海外進出の秘訣」を明かした瞬間（実際の様子）株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ 代表取締役社長 野口功司氏は、日本のマーケットが縮小する中、世界のマーケットが拡大していることを引き合いに出し、「