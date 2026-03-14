中谷前防衛大臣がイラン攻撃の中での「高市・トランプ会談」のポイントや中東情勢の裏側を語ります。自衛隊のドローン兵器事情について「未だに外国のドローン」とし、国産にして積極装備するべきだと熱く指摘します。激しいサイバー戦に「最近自分のスマホがちょっと心配」とも。ぜひご覧ください。（聞き手：TBSテレビ政治担当解説委員石塚博久）【写真を見る】【中谷元・前防衛大臣】ドローン戦活発化の中自衛隊のドローン