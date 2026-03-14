どんな状況でも明るく前を向く。頼れるエースの粘りが終盤戦で輝いている。「大和証券Mリーグ2025-26」3月13日の第1試合はEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）がトップを獲得。12日に誕生日を迎えていた川村芳範監督へ捧げる白星で、個人では13勝目。ルーキーイヤーでの初タイトル獲得も見えてきた。【映像】個人13勝目を手繰り寄せた石井一馬の満貫ツモこの試合は東家から石井、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木