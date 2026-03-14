きょう14日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00）は、最終回となる。2024年3月からスタートした2年間の歴史に終止符を打つ。【動画】『国宝』音楽家・原摩利彦氏と共演！ゆず「幾重」ミュージックビデオ番組の最後を飾るトークゲストとして、来年デビュー30周年を迎えるゆずが登場。ゆずの最新ニュースを有働由美子と松下洸平が深掘りする。映画『国宝』の主題歌などを手掛けた音楽家・原摩利彦氏との楽曲制作