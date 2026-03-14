キュルキュルお目目にあどけない表情…。まるで天使のような子犬が成長すると、クセ強な一面があらわれてきたようで…！？思っていたのと違いすぎる成長後のわんこの姿がSNSで話題です。投稿には「歯茎モンスターｗｗ」「最高に可愛いよ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『天使のような可愛い子犬』を飼った結果→思っていたのと違う『成長』】 天使のような子犬をお迎え♡ 『可愛