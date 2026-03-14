元モーニング娘。でタレントの辻希美が、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後半年を祝うイベント「ハーフバースデー」を行った時の様子を紹介した。 （関連：【画像あり】辻希美、第5子 夢空ちゃんの「ハーフバースデー」お祝い） 「【生後6ヶ月】夢空のハーフバースデー 写真撮影のドタバタも全部お見せしま