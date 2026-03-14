京成線で活躍していた3600形を導入芝山鉄道は2026年3月13日、今月末で引退を迎える3500形車両の後継として、4月1日から京成電鉄で活躍していた3600形車両を導入すると発表しました。【画像】京成時代からイメチェン！これが芝山鉄道3600形のイメージです芝山鉄道は2002年10月27日に開業。成田空港内にある東成田駅と、空港の南側に位置する芝山千代田駅との1駅間2.2kmを結んでおり、ケーブルカーやモノレールを除く普通鉄道に