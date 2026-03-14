あの日から１５年。東日本大震災で被災した１２歳の小学生はいま、娘を持つ父親になりました。震災を知らない世代が増えるなか、津波の記憶をつなごうと活動する男性の姿を追いました。 「亡くなった方も道端にいた」被災の経験を語り継ぐ （渡邊滉大さん）「僕の家があった場所というのが、ちょっと坂を上った所の位置でして、津波、まあ来ないだろうなという思いでいました。僕の家の方も基礎しか残っていませんでした」被災