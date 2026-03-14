先発の山本がどれだけイニングを消化できるかもポイントだ(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、野球日本代表「侍ジャパン」はベネズエラ代表と対戦する。ロナルド・アクーニャJr.を筆頭に破壊力ある打線を擁し、今大会でも勢いを見せる強豪だ。【動画】これが日本のエース！山本由伸のスプリットでの奪三振シーンを見るしかし、2009年WBCで侍ジャパンのスコアラーを務め、世界一を支えた三井