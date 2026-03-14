永井隆博士の生涯を描いた 演劇『長崎の鐘』。 被爆80年を越え、被爆地ナガサキの役者たちが演じます。 （セリフ） 「わたし、長崎医大の永井隆医学博士は、慢性骨髄性白血病だよ」 （セリフ） 「何で、あなたが死なんばいかんと」 自身も被爆し、“白血病” と戦いながら、死の直前まで被爆者の救護を続け、愛と平和を訴え続けた 永井隆博士。 その生涯を描いた演劇『長崎の鐘』。 3月14日