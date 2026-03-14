ベネズエラ戦は大きな山場。大谷のバットに期待がかかる(C)Getty Images1次ラウンドの全日程が終了し、いよいよ準々決勝が始まる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。現地時間3月12日には、米日刊紙『USA TODAY』が最新パワーランキングを公開しており、その中で野球日本代表「侍ジャパン」が全体2位に選出された。【動画】これが日本のエース！山本由伸のスプリットでの奪三振シーンを見る2大会連続4度目の優勝