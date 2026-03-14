バレンタインが終わると、男性社員をひそかに悩ませるイベントがある。ホワイトデーのお返しだ。気の利いたものを選ぶべきか、それとも無難に済ませるべきか――職場の人間関係が絡むだけに、頭を抱えた経験がある人も多いのではないだろうか。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏になぜか人に好かれる人についてのエッセイをご寄