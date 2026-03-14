懸念される海峡封鎖の長期化世界の石油消費の2割が通過アメリカとイスラエルのイラン攻撃は、イランがアメリカ軍の基地がある湾岸諸国などにも反撃に出る中で、中東全域が不安定化する事態になった。とりわけ日本にも影響が及んでいるのが、中東からの原油輸送の要であるホルムズ海峡が事実上、封鎖されたことだ。海峡を通過する原油・石油製品は、日量約1800万〜2100万バレルとされる（注1）。これは世界の石油消費（現在は