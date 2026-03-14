多様性やダイバーシティの重要性が叫ばれ、「みんな違って、みんないい」といわれます。ただし、その本質を見誤ってメンバー同士の衝突を避けていると、「組織の器」を成長させることが難しくなるので要注意です。その理由やポイントについて、加藤洋平さんと中竹竜二さんの新著『「人の器」の磨き方』より一部抜粋してご紹介します。多様性、ダイバーシティの罠にはまるな会議で「異なる意見」をどう扱っているでしょうか。ぶつ