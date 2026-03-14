遅刻をしたり締め切りを破っても、どこか他人事のような部下に腹を立てる上司たち。しかし、頭ごなしに叱るだけでは、同じことが繰り返されるばかりだ。実はこうした問題が起きるのは、本人のやる気や能力のせいではない。叱責するよりずっと効果的な、部下の指導方法とは？※本稿は、公認心理師の中島美鈴『なぜあの人は時間を守れないのか』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。口酸っぱく注意をしても部下の遅刻癖が