指原莉乃（33）プロデュースの女性アイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が13日、東京・日本武道館で結成4周年記念ライブを開催した。昼夜2部で計2万人を動員。先月2日リリースの天野香乃愛（19）がセンターを務める「電話番号教えて！」や、「ブルーハワイレモン」などを披露。念願の武道館公演に、大信田美月（21）は「自分1人だけの夢ではなく、皆さんと私たちの夢がかなった瞬間だと感じて…すごくうれしい気持ちで