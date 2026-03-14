女優黒木華が13日、都内で舞台「NORA」（7月15〜26日、東京芸術劇場プレイハウスほか）の制作発表会見に出席した。14日に36歳の誕生日を迎えるということで、演出を手がけるティモフェイ・クリャービン氏に花束で祝福された。黒木は「30歳を超えてから体力が心配なので、健康に気を付けて頑張ります」。古典の名作、イプセン作の「人形の家」を現代風にアレンジした作品。ほか、勝地涼、鈴木浩介が出席した。