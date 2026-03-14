アイドルグループ「アンジュルム」のメンバー・松本わかな（１８）が高校卒業を報告した。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「高校を卒業しました！！！ＪＫ楽しかった」と卒業式での写真をアップ。ブログでは「高校を卒業しました〜！！！３月３１日までは、一応ＪＫではあるけど、これで私のＪＫ期間が終わってしまいます、、、」とつづり、「私の高校生活には、常にアンジュルムの活動があって、とにかく家