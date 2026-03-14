米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、約1年8カ月ぶりの円安ドル高水準となる一時159円75銭を付けた。原油価格上昇による日本経済への悪影響が懸念され、円売りドル買いが優勢だった。午後5時現在は、前日比36銭円安ドル高の1ドル＝159円67〜77銭。ユーロは1ユーロ＝1.1411〜21ドル、182円24〜34銭。