5月31日をもって活動終了する「嵐」のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」が13日、北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で幕を開けた。会場周辺は午前から渋滞緩和のために交通規制が敷かれ、最寄りの福住駅を走る地下鉄東豊線は開演前後の時間帯に特別ダイヤを敷いて増便。札幌の街も一大イベントに備えた。また、会場周辺には多くのファンが詰めかけ、グッズ売り場に長い列ができた。名残惜し