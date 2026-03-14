女優恒松祐里（27）と俳優細田佳央太（24）、新原泰佑（25）が13日、都内で「AMUSE Audition 2025−26『私が撮りたかった俳優の原石展』グランプリ授賞式」にアンバサダーとして登場した。俳優業に関心のある12歳から15歳を募集し、世界的写真家・濱田英明氏が撮影したファイナリスト5人の写真を展示。来場者投票で決まったグランプリが発表され、宮城県出身の15歳、大友隆佑（りう）さんが頂点に立った。大友さんは今後アミューズ