©ねむようこ／祥伝社 FEEL COMICS」【漫画】本編を読む思い描いていた仕事を今の職場で実現できないと悟ったとき、すぐにでも辞めたいと思うのが自然な考え方だろう。しかし、一度、職場の人間関係に愛着を持ってしまったならば、慣れ親しんだ場所が離れがたくなる気持ちもわかる気がする。2013年に本田翼主演でドラマ化もされた『午前3時の無法地帯』（ねむようこ/祥伝社）は、イラストレーターを目指していた新卒の女の