韓国の美女チアリーダー軍団が来日ショットを披露した。3月13日、ソ・ヒョンスクは自身のインスタグラムに「大韓民国最高!!!!!!! 幸せで大切な思い出、素敵な人たちと一緒に過ごせて光栄でした♡」というコメントと共に、数枚の写真を投稿した。【写真】ノーズボンで後ろ向きで並ぶ美女チアたち公開されたのは、WBC韓国代表のユニフォームを身にまとい、横一列に並んでいる様子。しかし、ファンの視線は彼女たちが掲げる国旗