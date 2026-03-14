国際人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）は11日、中国当局に拘束されている脱北女性について、北朝鮮への強制送還を直ちに中止するよう中国政府に求めたと発表した。女性は韓国への渡航を試みた際に拘束され、北朝鮮に送還されれば拷問や強制労働など深刻な人権侵害に直面する恐れがあるとしている。HRWが同日発表した声明によると、この女性は2019年、息子の脱北資金を工面するため中国人男性との事実上の強制結婚を余