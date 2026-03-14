トム フォード ビューティから、太陽が沈む直前の美しい瞬間“ゴールデンアワー”に着想を得た「ソレイユ サマー コレクション2026」が登場します。センシュアルな色彩と肌に溶け込むような輝きが特徴の夏コスメは、多幸感と色香を同時に引き出す洗練された仕上がり。ホワイト×ゴールドのラグジュアリーなパッケージに包まれた新作コスメが、夏のメイクをより魅力的に演出します