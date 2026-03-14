【ワシントン共同】聯合ニュースは13日、韓国の金民錫首相が同日、ホワイトハウスでトランプ米大統領と会談したと報じた。韓国の国会はこれに先立ち、両国間で昨年合意した3500億ドル（約56兆円）の対米投資約束する法案を可決したという。両国は昨年7月、米国が対韓国の「相互関税」を25％から15％に引き下げ、韓国側は米国の造船分野などに3500億ドルを投じることで合意。両政府は10月の首脳会談を経て、11月に合意内容を