アメリカとイスラエルのイランへの攻撃は続いています。こうした中、イラン各地で13日、反アメリカ・反イスラエルを訴える大規模集会が行われました。イラン各地で13日、反アメリカ、反イスラエルを掲げた大規模な抗議集会が行われたとイラン国営通信などが報じました。ロイター通信によりますと、首都テヘランなど複数の都市で数千人が抗議集会に参加し、ペゼシュキアン大統領なども集会に加わりました。一方、先月28日の戦闘開始