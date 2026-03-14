◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)WTTチャンピオンズ 重慶は13日、2回戦が終了。松島輝空選手と張本智和選手が3回戦に進みました。世界ランク8位の松島輝空選手は同42位のラム選手（オーストラリア）と対戦。3-0のストレート勝利でベスト8進出を決めました。一方、世界ランク5位の張本選手は同29位の宇田幸矢選手と対戦し、こちらも3-0のストレートで張本選手が勝ちました。松島選手は次戦、世界ランク1位の王楚欽